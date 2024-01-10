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Kayseri'de bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

10.01.2024 07:38 | Son Güncelleme:
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Araçtaki 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de bir otomobilde yapılan aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, ataçtaki 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Talas Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta şüphelendikleri bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçtaki M.S, Y.M, M.Ş, F.Y. ve hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen M.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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