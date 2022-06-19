Kayseri'de bir genç arkadaşları tarafından bıçaklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı arkadaşları tarafından bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde K.B. (28) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı arkadaşları Ö.G. ve İ.A. tarafından göğsünden ve sırtından bıçaklandı. Olay yerinden kaçan K.B. mahalledeki polis lojmanına sığındı.

Polis noktasındaki ekiplerden yardım isteyen yaralı için polisler 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralı genç, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

