YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de bir kadına tüfek doğrultan kişi KADES uygulamasıyla yakalandı

Kayseri'de bir kadına tüfek doğrultan kişi KADES uygulamasıyla yakalandı

AA AA
31.05.2024 08:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kadına tüfek doğrultan kişi KADES uygulamasıyla polise yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, L.T'nin (46), işe giderken önünü kestiği kadına tüfek doğrulttuğu belirtildi.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne Kadın Destek Uygulamasından (KADES) gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin L.T'yi gözaltına aldığı ifade edilen açıklamada, şüphelinin işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

Bu arada, zanlının eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının işe giderken tüfekle önünü kesmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zonguldak'ta üniversite öğrencisi yurtta ölü bulunduZonguldak'ta üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu
Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandıBilecik'te seyir halindeki otomobil yandı
İzmir açıklarında 89 düzensiz göçmen yakalandı, 52 düzensiz göçmen kurtarıldıİzmir açıklarında 89 düzensiz göçmen yakalandı, 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri kades

Kayseri Namaz Vakitleri 31 Mayıs Cuma

İmsak
03:21
Sabah
05:08
Öğle
12:41
İkindi
16:35
Akşam
20:03
Yatsı
21:42
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.