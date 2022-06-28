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Kayseri'de bir kadını bıçakla yaralayan sanığa hapis cezası

28.06.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir kadını bıçakla yaralayan sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tartıştığı kadını tehdit edip bıçakla yaralayan sanık, 10 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu sanık M.Ç, müşteki P.Y. ve sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "tehdit" ve "yaralama" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.Ç. savunmasında, cep telefonu tamirciliği yaptığını, müşteki kadın ile iş yerinde tanıştığını, erkek arkadaşı ile bir gün evinde misafir ettiğini öne sürdü.

Müştekinin evden ayrılırken telefon, bilgisayar ve bir miktar ziynet eşyasını alıp gittiğini, bu şekilde çok sayıda kişiyi dolandırdığını iddia eden sanık, suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Müşteki P.Y. ise sanığın kendisini tehdit ettiğini, bıçakla yaraladığını ve bu nedenle bir süre hastanede tedavi gördüğünü belirterek, şikayetçi olduğunu kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanık M.Ç'ye "tehdit" suçundan 6 ay, "yaralama" suçundan ise 4 ay 17 gün hapis cezası verdi.

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