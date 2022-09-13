Kayseri'de bir kişi ağzında 11 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve ağzında 11,36 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Şehit Piyade Er Faik Doğan Parkında, şüphe üzerine F.Ü'nün üstünü aradı.

Aramada şüphelinin belinde bıçak bulundu.

Yanağındaki şişlik nedeniyle ağzını açması istenen zanlı, dişinin kırıldığını, bu nedenle açamadığını ifade etti.

Şüpheli, ekiplerin ısrarı üzerine ağzını açtığında, poşete sarılı iki parça halinde 11,36 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan F.Ü'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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