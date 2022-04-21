Kayseri'de bir kişi, aşı yaptırmak için geldiği aile sağlık merkezinde ebeyi darbetti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kadın, aşı yaptırmak için geldiği aile sağlık merkezinde ebeyi darbetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesinde bulunan Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'ne aşı yaptırmak için gelen L.S. (65), aile hekimi Tuba Karauz ile ebe Fatma Bozbıyık'ın bulunduğu odaya girdi.

Bu sırada doktor Karauz odadan çıkınca, L.S. tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine L.S, ebe Bozbıyık'ı hakaret ederek darbetti.

İhbar üzerine sağlık merkezine gelen polisler, kadını gözaltına aldı. L.S'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, kentteki sağlık sendikaları, Bozbıyık'a yapılan saldırıyı kınadı.



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