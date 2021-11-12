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Kayseri'de bir kişi bağ evinin bahçesinde ölü bulundu

12.11.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir kişi bağ evinin bahçesinde ölü bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde 73 yaşındaki kişi bağ evinin bahçesinde ölü bulundu.

Subaşı Mahallesi'ndeki kendisine ait bağ evinin bahçesinde çalışan Halil Kürkçü'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Kürkçü'nün bahçedeki cansız bedenini buldu.

İlk incelemenin ardından Kürkçü'nün cenazesi otopsi için İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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