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Kayseri'de bir kişi oynadığı tabancanın ateş alması sonucu yaralandı

12.07.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir kişi oynadığı tabancanın ateş alması sonucu yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişi, tabancayla oynarken kazara kendini vurması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.P, merkez Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Rüzgarlı Caddesi'nde bulunan arkadaşının tekel bayisine gitti.

Bu sırada M.P, oynadığı tabancanın ateş alması sonucu sol dizinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

M.P, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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