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Kayseri'de bir kişi tartıştığı 2 kuzenini silahla öldürdü

03.01.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de alacak meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada kuzenleri tarafından silahla vurulan iki kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Hunat Mahallesi'nde M.Y. ile amca çocukları Gaffar Mehmet Y, Serdar Y. ve Seyit Y. alacak yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. tabancayla ateş açtı. Gaffar Mehmet Y, Serdar Y. ve Seyit Y. ile bu sırada yoldan geçen M.A. yaralandı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Gaffar Mehmet Y. ile Seyit Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Serdar Y. ile M.A. hastaneye kaldırıldı.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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