Kayseri'de bir kişi tartıştığı akrabası tarafından silahla öldürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, akrabalar arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, Kırkgeçit Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen S.Ö. ile Z.Ö. arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, S.Ö'nün tabancayla ateş etmesi sonucu Z.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Z.Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
S.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz