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Kayseri'de bir kişi tartıştığı akrabası tarafından silahla öldürüldü

04.07.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir kişi tartıştığı akrabası tarafından silahla öldürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, akrabalar arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Kırkgeçit Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen S.Ö. ile Z.Ö. arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, S.Ö'nün tabancayla ateş etmesi sonucu Z.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Z.Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

S.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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