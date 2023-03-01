Kayseri'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 4 sanığın yargılandığı dava

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ö.A.G, maktul S.C'nin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu, tutuksuz yargılanan O.G, B.C. ve H.O.C. duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, sanık Ö.A.G'nin akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporu dosyaya ekledi.

Ö.A.G. savunmasında, akrabası olan sanık O.G'nin, maktul S.C'nin kahvehanesinde çıkan tartışmada darbedildiği ve rehin tutulduğu haberi üzerine onu almak için gittiğinde karşı taraftan 5 kişinin PVC borularla kendisine saldırdığını öne sürdü.

Kasten birini öldürmeye gitmediğini anlatan sanık O.G, "Karşı tarafın borularla saldırması üzerine ölüm korkusuyla yanımda bulanan bıçağı salladım. Kimseyi öldürme kastım yoktu." savunmasını yaptı.

Maktul S.C'nin eşi E.C. ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Katliam yapmaya gelmişler. 5 yetimim var. Günyüzü görmesinler. Diğer sanıkların da tutuklanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Ö.A.G'nin "kasten öldürme", O.G, B.C. ve H.O.C'nin ise "silahla basit yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak üzeri süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanık Ö.A.G'nin tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 326 Sokak'taki bir kahvehanede 23 Mayıs 2022'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan S.C. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan 4 şüpheliden Ö.A.G. tutuklanmıştı.

