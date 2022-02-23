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Kayseri'de bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı

23.02.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla yoldan geçen bir kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, dün Kayapul Mahallesi Seten Sokak'ta iki grup arasında çıkan kavga esnasında markete giden 44 yaşındaki H.K'yi tabancayla yaraladıktan sonra kaçan İ.A'nın (16) bulunduğu adresi tespit etti.

Şüpheli, adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

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