Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan kadının yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık S.K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

S.K. savunmasında, ailesiyle tartıştığı için evi terk ettiğini, kalacak yeri olmadığı için de hastane koridorlarında yatıp kalkmaya başladığını anlattı.

Maktul Rahmi Kekeç ile de hastanede tanıştığını ifade eden S.K, "Kekeç 'Kızım kalacak yerin yoksa benim yanımda kalabilirsin. Beni baban gibi görebilirsin' dedi. Önce teklifini kabul etmedim ama 15 gün hastane koridorlarında kaldığım ve artık dayanacak gücüm kalmadığı için sonradan onun evinde kalmaya başladım." dedi.

Önceleri kendisine iyi davranan maktulün olay günü alkol aldığını iddia eden S.K, şunları anlattı:

"Bana cinsel tacizde bulundu. Tepki gösterdim, 'sesini çıkarma, seni burada öldürürüm' dedi. Yalvardım, bağırdım, çağırdım, yardım istedim. Sesimi kimse duymadı. Bu esnada bir kadın arkadan gelip kollarımı tuttu. İlk defa gördüm. Maktul tacize devam etti. Adamı ve kadını ittim. Kadın yere düştü, kafasını betona çarptı. Kapıya yönelip evden çıkmaya çalıştım. Bırakmadı cinsel saldırıda bulundu. O esnada elime bıçak geçti. Bıçağı nasıl aldığımı ve kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum. Ambulansı aradım. İsteyerek öldürmedim, öldürme kastım olsaydı ambulansı aramazdım. Bana yönelik cinsel saldırıda bulunduğu için kendimi koruma amaçlı davrandım. Maktulün parasını almadım. Eşyalarımı toplayarak, evden ayrıldım. Maktulün cep telefonu topladığım eşyalarımın arasından çıktı. Çalmadım."