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Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.10.2020 19:38 | Son Güncelleme

Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan kadının yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık S.K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

S.K. savunmasında, ailesiyle tartıştığı için evi terk ettiğini, kalacak yeri olmadığı için de hastane koridorlarında yatıp kalkmaya başladığını anlattı.

Maktul Rahmi Kekeç ile de hastanede tanıştığını ifade eden S.K, "Kekeç 'Kızım kalacak yerin yoksa benim yanımda kalabilirsin. Beni baban gibi görebilirsin' dedi. Önce teklifini kabul etmedim ama 15 gün hastane koridorlarında kaldığım ve artık dayanacak gücüm kalmadığı için sonradan onun evinde kalmaya başladım." dedi.

Önceleri kendisine iyi davranan maktulün olay günü alkol aldığını iddia eden S.K, şunları anlattı:

"Bana cinsel tacizde bulundu. Tepki gösterdim, 'sesini çıkarma, seni burada öldürürüm' dedi. Yalvardım, bağırdım, çağırdım, yardım istedim. Sesimi kimse duymadı. Bu esnada bir kadın arkadan gelip kollarımı tuttu. İlk defa gördüm. Maktul tacize devam etti. Adamı ve kadını ittim. Kadın yere düştü, kafasını betona çarptı. Kapıya yönelip evden çıkmaya çalıştım. Bırakmadı cinsel saldırıda bulundu. O esnada elime bıçak geçti. Bıçağı nasıl aldığımı ve kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum. Ambulansı aradım. İsteyerek öldürmedim, öldürme kastım olsaydı ambulansı aramazdım. Bana yönelik cinsel saldırıda bulunduğu için kendimi koruma amaçlı davrandım. Maktulün parasını almadım. Eşyalarımı toplayarak, evden ayrıldım. Maktulün cep telefonu topladığım eşyalarımın arasından çıktı. Çalmadım."

Duruşmada tanık olarak dinlenen polisler A.A, S.Y. ve S.T. ise olayın ardından yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan maktulün ölmeden önce ifadesini aldıklarını ve şahsın kendilerine, "Devlet pandemi nedeniyle bana 1000 lira yardım verdi.15 gündür birlikte yaşadığım S.K. parayı istedi, vermeyince aramızda tartışma çıktı ve beni bıçakladı. Parayı ve cep telefonumu alarak gitti." dediğini aktardı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi'nde bulunan evinde birlikte yaşadığı S.K. tarafından 28 Nisan'da bıçaklanan Rahmi Kekeç, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kekeç, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetmiş, olayın ardından kaçan zanlı S.K. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.K. hakkında, "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" ve "konutta, geceleyin silahlı yağma" suçlarından dava açılmıştı.

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Kocasinan
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Cemiloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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Melikgazi
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