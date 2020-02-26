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Kayseri’de boşanma oranlarında yüzde 7.3 azalma oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.02.2020 11:12 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Kayseri’de boşanma oranlarında yüzde 7.3’lük azalma oldu.Türkiye İstatistik Kurumunun 2019 yılı evlenme ve boşanma istatistik verilerine göre Kayseri’de evlenme oranlarında yüzde 2.0 oranında artış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Kayseri’de boşanma oranlarında yüzde 7.3’lük azalma oldu.
Türkiye İstatistik Kurumunun 2019 yılı evlenme ve boşanma istatistik verilerine göre Kayseri’de evlenme oranlarında yüzde 2.0 oranında artış oldu. Aynı verilere göre 2019 yılında boşanma oranlarında ise yüzde 7.3’lük bir azalma oldu.
Türkiye genelinde ise evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında 554 bin 389 iken 2019 yılında %2,3 azalarak 541 bin 424 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı binde 6,56 olarak gerçekleşti.
Boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 143 bin 573 iken 2019 yılında %8,0 artarak 155 bin 47 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı binde 1,88 olarak gerçekleşti.

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