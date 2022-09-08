YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de bulunan fosiller belgesele konu oldu

Kayseri'de bulunan fosiller belgesele konu oldu

08.09.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bulunan fosiller belgesele konu oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Yamula Barajı kıyısında yürütülen kazılarda bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, doğa tarihi belgeseline konu oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belgesel yönetmeni Rıfat Çığ ve kazı ekibi, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Çığ, doğa tarihi ile ilgili daha önce de belgeseller yaptığını, 2017 yılından bu yana da Yamula Barajı civarındaki fosil kazılarını takip ettiğini belirtti.

Çekimlerini yaptıkları belgeselle ilgili bilgi veren Çığ, "Yamula, fil buluntusu, gergedanlar, zürafalar gibi burada zengin bir biyocoğrafyanın olduğunu hem bilim insanlarına gösterdi hem de bize harika bir belgesel çıkartma imkanı sağlamış oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesinden destek gördük. Burada yaptığımız belgeselde fil buluntusunu özellikle önemsiyoruz, bunu 3D animasyon ile canlandırmak gibi bir idealimiz var." ifadelerini kullandı.

Kazının bilimsel danışmanı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu da kazı çalışmalarıyla ilgili bir belgesel çekiliyor olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başkan Büyükkılıç ise fosillerle ilgili çalışmaların dünyadaki bilim adamlarını da heyecanlandırdığını aktardı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandıKayseri'de uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
CTE'den "Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde ölüm" haberlerine ilişkin açıklama:CTE'den "Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde ölüm" haberlerine ilişkin açıklama:
Antalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden olduAntalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fosil belgesel yamula barajı

Kayseri Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
04:41
Sabah
06:06
Öğle
12:41
İkindi
16:16
Akşam
19:06
Yatsı
20:25
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.