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Kayseri'de çaldığı malzemeleri satan şüpheli tutuklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.06.2020 12:26 | Son Güncelleme

Kayseri'de çaldığı malzemeleri satan şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, çaldığı malzemeleri sattığı iddia edilen hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan, Melikgazi ve Bünyan ilçelerinde matkap, delici-kırıcı alet, spiral taşı, bakır kazan, çapa ve hızar motoru gibi malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen ve 8 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli C.G, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin sattığı malzemeler bulunarak, sahiplerine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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