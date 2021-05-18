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Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

18.05.2021 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

O.A'nın idaresindeki 38 LR 636 plakalı otomobil, Kocasinan Bulvarı'nda, aynı istikamette seyreden Ö.K'nin kullandığı 38 JZ 044 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan 2 sürücü sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, yolun açılmasıyla yeniden normale döndü.

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