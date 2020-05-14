YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri’de çarşı ve fabrikalarda maske takma zorunluluğu getirildi

Kayseri’de çarşı ve fabrikalarda maske takma zorunluluğu getirildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.05.2020 17:37 | Son Güncelleme

Kayseri Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kapalıçarşı, Hunat Çarşısı, Yeraltı Çarşısı, Kazancılar Çarşısı ve yeraltı geçitlerinde faaliyet gösteren tüm işyerlerinde çalışan esnafın, özel ve kamu ortaklı tüm kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ve buralardan hizmet alanlar ile Organize Sanayi Bölgelerindeki fabrikalar ile Serbest Bölgedeki fabrikalar ve Toptancılar Sitesi ve Sebze Halindeki işyerlerinde maske takma zorunluluğu getirildi.Yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.

Kayseri Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kapalıçarşı, Hunat Çarşısı, Yeraltı Çarşısı, Kazancılar Çarşısı ve yeraltı geçitlerinde faaliyet gösteren tüm işyerlerinde çalışan esnafın, özel ve kamu ortaklı tüm kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ve buralardan hizmet alanlar ile Organize Sanayi Bölgelerindeki fabrikalar ile Serbest Bölgedeki fabrikalar ve Toptancılar Sitesi ve Sebze Halindeki işyerlerinde maske takma zorunluluğu getirildi.
Yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 14/05/2020 tarihinde saat 11:00’da; Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan, yeni bir alt tipe bağlı “Koronavirüs - Covid-19” hastalığına ilişkin olarak aşağıda yer alan gündem maddelerine yönelik olarak ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmış ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır. İlimizde bulunan Kapalıçarşı, Hunat Çarşısı, Yeraltı Çarşısı, Kazancılar Çarşısı ve yeraltı geçitlerinde faaliyet gösteren tüm işyerlerinde çalışan esnafın maske takarak çalışmalarına, işyerlerine maskesiz müşteri alınmamasına ve bu tip mekanların tamamında maskesiz dolaşılmamasına, özel ve kamu ortaklı tüm kurum ve kuruluşlarında (kamu ve özel bankalar, tarım kredi kooperatifleri, şeker fabrikası gibi) çalışanlar ve buralardan hizmet alanların, ilimizdeki Organize Sanayi Bölgelerindeki fabrikalar ile Serbest Bölgedeki fabrikalar ve Toptancılar Sitesi ve Sebze Halindeki işyerlerinde çalışanlar ve buralardan hizmet alanların, ağzı ve burnu örtecek şekilde doğru kullanmak suretiyle maske takmaksızın belirtilen mekânlarda bulunmamalarına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Belediye korona virüs tedbiri kapsamında arazilerinde tarıma başladı

Belediye korona virüs tedbiri kapsamında arazilerinde tarıma başladı

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

Kayseri Namaz Vakitleri 14 Mayıs Perşembe

İmsak
03:40
Sabah
05:20
Öğle
12:39
İkindi
16:31
Akşam
19:49
Yatsı
21:22

Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Mayıs Perşembe

Demir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nanelimon Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Dilek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Macit Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kayserispor’da video konferans ile antrenman

Kayserispor’da video konferans ile antrenman

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.