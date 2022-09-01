Kayseri'de çekiciyle çalınan otomobil bulunarak sahibine teslim edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çekici ile çalınan otomobil, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sahabiye Mahallesi'nde park halindeyken çekici kullanılarak çalınan bir otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda bölgedeki ve yol güzergahlarındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin Tomarza ilçesine götürüldüğünü tespit etti.

Otomobil ilçede bulunarak sahibine teslim edildi.

Olayın şüphelisi olduğu belirlenen Y.T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



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