Kayseri'de "change" operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen "change" operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, otomobil hırsızlığı ve nitelikli dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Operasyonda ele geçirilen 4 otomobilin motor ve şasi numaralarının, haciz ve yakalama kaydı bulunan araçlarla "change" adı verilen yöntemle değiştirildiği tespit edildi.



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