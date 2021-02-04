Kayseri’de çiçekçiler 14 Şubat’ta yoğunluk yaşanmaması için kısıtlamadan muaf tutulacak

Kayseri’de İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar kapsamında, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde çiçekçilerde yoğunluk yaşanacağı için çiçekçilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı bildirildi.

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, alınan yeni kararla ilgili şu bilgilere yer verildi:

“14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat Cuma günü 20.00 - 24.00 saatleri arasında evlere servis, 13 - 14 Şubat Cumartesi - Pazar günlerinde 10.00 - 17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00 - 24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmasına, ayrıca; korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 01.02.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda yüz yüze örgün eğitime kademeli olarak başlanması kararlaştırılmış olup bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi doğrultusunda getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına, yukarıdaki madde kapsamında kalan eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanların İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi doğrultusunda getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

