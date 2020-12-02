Kayseri'de cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de farklı zamanlarda 3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla hakkında 3 ayrı dava açılan sanığın bir dosyadan yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Hüseyin Ekemen'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Orhan Gökçek, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün müşteki kızı İlknur Ekemen ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki mütalaasını yineleyerek sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki İlknur Ekemen, olayın ardından ağabeyinin olanlara dayanamayarak intihar ettiğini, kendisinin de psikolojisinin bozulduğunu ileri sürerek sanığın "en ağır" şekilde cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı, olayın "canavarca hisle öldürme" suçu kapsamında değerlendirilip, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık Gökçek de Hüseyin Ekemen'i öldürmediğini, daha önce kullandığı ilaçların etkisiyle suçu üstlendiğini öne sürdü.