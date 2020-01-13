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  4. Kayseri’de çocuk parkını benzinle kundakladılar

Kayseri’de çocuk parkını benzinle kundakladılar

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir çocuk parkı, kimliği belirsiz kişiler tarafından benzin dökülerek kundaklandı.Edinilen ilgiye göre, olay Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık kayabaşı mahallesinde meydana geldi.

Kayseri’de bir çocuk parkı, kimliği belirsiz kişiler tarafından benzin dökülerek kundaklandı.
Edinilen ilgiye göre, olay Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık kayabaşı mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Doğu Sanayi Parkı’na gelen kimliği belirsiz kişiler, parkın içine benzin dökerek ateşe verdiler. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından söndürülen yangının ardından park kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangını çıkaranları bulmak için çalışma başlattı.

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