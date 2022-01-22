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Kayseri'de çocukların kızak keyfi için kamyonla kar taşındı

22.01.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de çocukların kızak keyfi için kamyonla kar taşındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Talas ilçe Belediyesi, çocukların kızak keyfinin yarıda kalmaması için parktaki eğimli araziye kamyonlarla kar taşıdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi'nde kar yağışında vatandaşların kızak ve poşetlerle kaydığı parkta kar eriyince kırsal alandan kamyonlarla kar getirildi.

Belediye ekipleri çocukların kızak keyfinin devam etmesi için taşınan karları iş makinalarıyla eğimli araziye serdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Vatandaşlarımız, her kış kar yağdığında Mevlana Mahallesi'nde TOKİ konutları karşısındaki alanı adeta kızak pisti olarak kullanıyor. Hemşehrilerimiz buraya güzel de bir isim verdi, 'Talas'ın Erciyes'i' dedi. Biz de buradaki keyfin devam etmesi için kar yağışının durmasının ardından kolları sıvadık. Kamyonlarla kar taşıdık." ifadelerini kullandı.

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