Kayseri'de dağda kaybolan 3 çocuğu, polis ve AFAD ekipleri telefonla yönlendirerek kurtardı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de piknik yapmak için çıktıkları Yılanlı Dağı'nda kaybolan 3 çocuk, polis ve AFAD ekiplerinin telefonla yönlendirmesiyle kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, F.Y. (17), kardeşi R.Y. (15) ve arkadaşı B.Y. (16), piknik yapmak için Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde bulunan Yılanlı Dağı'na çıktı.
Pikniğin ardından 3 çocuk dönüş yolunu karıştırınca polisi arayarak yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen polis ve AFAD ekiplerinin telefonla iletişime geçtiği çocuklar, yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından ekiplerin bulunduğu yere geldi.
Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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