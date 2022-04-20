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Kayseri'de damı çöken ahırdaki baba ve oğlu yaralandı

20.04.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de damı çöken ahırdaki baba ve oğlu yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde baba ile oğlu, yıkmak istedikleri eski ahırın damının çökmesi sonucu yaralandı.

M.K. ve oğlu S.K, Üçkonak Mahallesi'ndeki evlerinin bitişiğinde bulunan atıl durumdaki ahırı yıkmaya çalışırken yapının damı çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Enkazda kalan baba ile oğlu, ekiplerce yaralı kurtarılarak Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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