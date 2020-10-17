YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri’de damızlık koçların dağıtımına başlandı

Kayseri’de damızlık koçların dağıtımına başlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.10.2020 11:14 | Son Güncelleme

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ’Koyunlara Verim Artırılması Projesi’ kapsamında 120 damızlık koçun dağıtımına başlandı.Koyunculuğun geliştirilmesinde en önemli konulardan biri olan sürüdeki koçların değiştirilmesi amacıyla Kayseri’de 120 damızlık koçun dağıtımına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ’Koyunlara Verim Artırılması Projesi’ kapsamında 120 damızlık koçun dağıtımına başlandı.
Koyunculuğun geliştirilmesinde en önemli konulardan biri olan sürüdeki koçların değiştirilmesi amacıyla Kayseri’de 120 damızlık koçun dağıtımına başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ’Koyunlarda Verim Artırılması Projesi’ kapsamında kentte Akkaraman ırkı olan 120 damızlık koçun yeni sahiplerine verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Proje kapsamında verimi artırmak amaçlı Bakanlığımız desteği ile Ulaş TİGEM işletmesinden getirdiğimiz Akkaraman ırkı 120 damızlık hayvanı yetiştiricilerimize kura ile dağıtımına başladık. Proje ile dağıtılan bu ırk ile hem sürüdeki kan değişimi sağlanıp hem de verimin artırılması sağlanacaktır. Proje sadece küçükbaş hayvan üretiminde değil yakın bir tarihte ilimizde manda üretiminde de damızlık hayvan dağıtımı ile verimliliğin artırılmasını sağlayacaktır. Şu anda talepler doğrultusunda 16 ilçemizde damızlık koç dağıtımını yapıyoruz. Bu seneki bütçemiz çerçevesinde 120 hayvanı Kayseri’ye kazandırdık. Önümüzdeki yıllarda yerel yönetimler ve Bakanlığımız bütçesi ile daha fazla damızlık ırkını Kayseri’ye getirmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizdeki hayvancılığın en önemli çıkış noktası olarak belirlediğimiz hedef küçükbaş hayvan varlığının proje çerçevesinde daha yoğun bir şekilde artmasını sağlamak ve verimliliği artırmak. Bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı’dan Belediye Başkanı Sertaslan’a çağrı
Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı’dan Belediye Başkanı Sertaslan’a çağrı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Düzce'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu
Düzce'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu
Azerbaycan Bayrağı Trabzon’da Boztepe semalarında
Azerbaycan Bayrağı Trabzon’da Boztepe semalarında

Kayseri Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
05:21
Sabah
06:42
Öğle
12:28
İkindi
15:34
Akşam
18:04
Yatsı
19:21

Kayseri Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Bünyan Eczanesi
Bunyan
Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yaşam Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Dağcılar zirvede Azerbaycan bayrağı açtı
Dağcılar zirvede Azerbaycan bayrağı açtı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kanga beğenilmedi
Kanga beğenilmedi
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.