Kayseri'de darbedilen kadının esnaf tarafından kurtarılması güvenlik kamerasında

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişi tarafından darbedilen kadını esnafın araya girerek kurtarması güvenlik kamerasına yansıdı.

Cami Kebir Mahallesi İnönü Bulvarı'nda esnaflık yapan Samet Mermer ve Yasin Dönmez, bir kadının bağırdığını duyunca iş yerlerinden dışarı çıktı.

Kadının yanındaki kişi tarafından yumruk ve tekmelerle darbedildiğini gören Mermer, eline sert cisim alarak zanlıyı uzaklaştırdı. Daha sonra iki esnaf, şüpheliyi kovalamaya başladı. Zanlı, yakalanacağı korkusuyla bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Samet Mermer, AA muhabirine, iş yerini normalden daha erken saatte açtıklarını ve üzücü olaya şahit olduklarını belirtti.

Kadının darbedilmesini görünce dayanamadıklarını ve onu kurtarmak için araya girdiklerini ifade eden Mermer, şunları kaydetti:

"Dışarıdan ses geldiğini duyunca bir kişinin kadına vurduğunu gördüm. Apar topar aşağı indik. Elime sert bir cisim aldım. Kadını bölgeden çekmeye çalıştım. Ben adamın üzerine gidince afallamaya başladı. Elindeki alkol şişesini kafama atacaktı. Üzerine koştuğumuzda araya kadar kovaladık. Bunlar insanlık dışı hareketler. Bunun kadını, erkeği olmaz. İnşallah bundan sonra olmaz ama olduğu yerde müdahale edilmesi lazım. Bizim yaptığımız kahramanlık değil, yapılması gereken bir şey."

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kadının darbedilmesi ve araya girenlerin onu kurtarması yer alıyor.

İsmi öğrenilemeyen kadının, olayla ilgili çalışma başlatan ve kendisine ulaşan polis ekiplerine şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi.

