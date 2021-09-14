Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten zanlılara yönelik Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriye uyruklu D.E. ile N.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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