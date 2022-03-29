Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkelerinde bulundukları dönemde DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 3 zanlının Melikgazi ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı, dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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