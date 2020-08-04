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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.08.2020 21:12 | Son Güncelleme

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, şehir merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye ve Irak uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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