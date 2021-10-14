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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

14.10.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "terör örgütü DEAŞ'a üye olmak" suçundan arama kararı bulunan Suriye uyruklu M.H'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde çalıştığı belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

M.H'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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