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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

09.09.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün Kocasinan ilçesinde yakalanan zanlıya ait çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

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