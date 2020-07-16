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Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 3 kardeş adliyede

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.07.2020 10:32 | Son Güncelleme

Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 3 kardeş adliyede

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kardeş adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ile Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları ve 2013-2015 yılları arasında silahlı faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kardeşler Abdurrahman E, Hassan E. ve Abdulhalık E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Merkez Kocasinan ilçesinde önceki gün 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 zanlı yakalanmıştı.

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