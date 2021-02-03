YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de dedesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kayseri'de dedesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

03.02.2021 13:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de dedesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de dedesini bıçakla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanık M.G.S. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Müşteki babası Ü.S. ile amcası Ü.S. ve sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanın, "sanıktan şikayetçi misiniz?" diye sorması üzerine baba Ü.S, "Biri babam, diğer oğlum ne diyeyim. Şikayetçi değilim. Cezalandırılmasını istemiyorum." dedi. Amca Ü.S. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık M.G.S. de beraatini ve tahliyesini istedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin akli dengesinin yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu raporunu kabul etmediklerini kaydetti.

Sanığın, dedesi maktul Galip S'nin cinsel istismarına maruz kaldığı için olayın yaşandığını öne süren avukat, müvekkilinin tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.G.S'ye, "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı! Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:35
Öğle
12:57
İkindi
15:43
Akşam
18:08
Yatsı
19:27

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Altınoluk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Başkan Palancıoğlu’ndan Kahraman Mehmetçik için taziye mesajı

Başkan Palancıoğlu’ndan Kahraman Mehmetçik için taziye mesajı

Adrenalin tutkunları için Ottoman tesisi hizmete girdi

Adrenalin tutkunları için Ottoman tesisi hizmete girdi

Kabakcı, yüzme antrenörleri ile toplantı yaptı

Kabakcı, yüzme antrenörleri ile toplantı yaptı

Melikgazi’de yeni araçlar ile hizmet kalitesi artıyor

Melikgazi’de yeni araçlar ile hizmet kalitesi artıyor

2 Şubat dünya Sulak Alanlar Günü yemleme faaliyeti ile kutlandı

2 Şubat dünya Sulak Alanlar Günü yemleme faaliyeti ile kutlandı

ERÜ’lü Öğrenci ve Akademisyenlerden Covid-19’a Karşı Yerli Solunum Cihazı için Valf ve Bobin Tasarımı

ERÜ’lü Öğrenci ve Akademisyenlerden Covid-19’a Karşı Yerli Solunum Cihazı için Valf ve Bobin Tasarımı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.