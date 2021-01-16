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Kayseri’de denetimler sürüyor

16.01.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.Kayseri’de polis ekipleri hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Kayseri’de sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Kayseri’de polis ekipleri hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerine aralıksız devam ediyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri; uygulama noktalarında sürdürdükleri denetimlerde araçla ve yaya olarak seyahat eden vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olduklarını gösteren belgeleri göstermelerini istedi. Ayrıca uygulanan denetimlerde polise ekipleri araçların kışlık lastiklerinin olup olmadığını da kontrol etti.

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Öğle
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İkindi
15:26
Akşam
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Yatsı
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Polat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
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Fazilet Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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