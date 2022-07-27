Kayseri'de devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İ.O. yönetimindeki 38 AT 595 plakalı kamyon, Kuzey Çevre Yolu'nda bariyere çarpıp devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonda bulunan V.O. ise yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



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