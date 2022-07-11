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Kayseri'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

11.07.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kayseri'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de devrilen otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ş.Y'nin kullandığı 38 RP 204 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunda takla attı.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki H.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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