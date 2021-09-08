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Kayseri'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

08.09.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kayseri'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

C.S.Ö'nün kullandığı 50 SC 500 plakalı otomobil, Kayseri-Nevşehir kara yolu Üçkuyu Mahallesi yakınlarında yol kenarına devrildi.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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