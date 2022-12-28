YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de dolandırıcılıktan yargılanan 4 sanığa hapis cezası

Kayseri'de dolandırıcılıktan yargılanan 4 sanığa hapis cezası

28.12.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de, dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı yargılanan 4 sanık, 2 yıl ile 4 yıl arasında değişen hapis ve çeşitli miktarda para cezasına çarptırıldı.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, cep telefonundan arayıp kendisini banka görevlisi olarak tanıttığı kişinin 5 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen tutuksuz sanık E.D.S. yer almadı.

Duruşmaya katılan müşteki M.M. ifadesinde, olaydan önce bir bankaya giderek kredi başvurusunda bulunduğunu ve olumsuz sonuçla ayrıldığını söyledi.

Daha sonra sanığın kendisini cep telefonundan arayıp banka görevlisi olarak tanıttığını ve kredi başvurusunun onaylandığını söylediğini belirten M.M, "Telefonuma gelen şifreleri karşı tarafa söyledim. Adıma ek hesap açılmış. 5 bin lira alınmış. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık E.D.S'yi "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkemede aynı suçtan ayrı ayrı yargılanan O.K, F.E. ve M.C.S. de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmalara katıldı.

Sanık M.C.S. yargılandığı duruşmada, müşteki S.T'nin zararını ödediğini belirterek, özür diledi. Sanıklar O.K. ve F.E. ise suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

Heyet, duruşmalarda sanık M.C.S'ye "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıl hapis ve 1340 lira adli para cezası, sanık F.E'ye 3 yıl 4 ay hapis ve 8 bin 420 lira adli para cezası, sanık O.K'ye ise 3 yıl hapis ve 7 bin 900 lira adli para cezası verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandıKayseri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
Malatya'da kar nedeniyle 17 mahalleye ulaşım sağlanamıyorMalatya'da kar nedeniyle 17 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
Tekirdağ'daki İnecik barajlarının yapımı için acele kamulaştırma kararıTekirdağ'daki İnecik barajlarının yapımı için acele kamulaştırma kararı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 28 Aralık Çarşamba

İmsak
06:20
Sabah
07:48
Öğle
12:44
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:54
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yılbaşında sevdiklerinize yapay zeka ile oluşturulmuş profil fotoğrafları hediye edin!

Yılbaşında sevdiklerinize yapay zeka ile oluşturulmuş profil fotoğrafları hediye edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.