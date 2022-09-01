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Kayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde uyuşturucu bulundu

01.09.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde uyuşturucu bulundu

Kayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde uyuşturucu bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları E.T. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu.

Polis ekipleri, aracın kapılarını kilitleyen 3 şüpheliyi otomobilin camını kırarak etkisiz hale getirdi.

Araçta yapılan aramada, 108 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram eroin, hassas terazi, 26 uyuşturucu hap, uyuşturucu tartımında kullanılan ölçek kaşık, ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.

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