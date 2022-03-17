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Kayseri'de düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor

17.03.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde 13 üniversitenin iş birliğiyle Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'22)" ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 50 sponsorun desteklediği fuarda, 221 katılımcı yer alıyor.

Katılımcılardan Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Geleneksel El Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Emine Türkarslan, programda ebru sanatı etkinliğiyle yer aldıklarını söyledi.

Ziyaretçilere ebru sanatını deneyimle imkanı verdiklerini anlatan Türkarslan, "Ebru sanatı, en temel Türk sanatlarından biri. Hem geleneksel bir sanatın nasıl yapıldığını göstermek hem onu tanıtmak hem de okulumuzda bu faaliyetin yapıldığını anlatmak için buradayız." diye konuştu.

KAYÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü öğretim görevlisi Abdulkadir Dağlı da okullarında mobilya dekorasyonu atölyesinde geri dönüşüm malzemelerini kazanmak için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bu kapsamda palet tahtasından kuş evi yaptıklarını dile getiren Dağlı, bunu anlatmak için fuara katıldıklarını kaydetti.

60'tan fazla etkinliğin düzenlendiği fuarda, "Globalleşme Sürecinde Kariyer", "Eğlenerek Öğrenme", "Türk Havacılık Uzay Sanayinde Mühendislik, Kariyer ve Yaşam", "Operasyonel Mükemmellik Sistemi" ve "Ya Senin Hikayen" gibi konularda söyleşiler de yapıldı.

Dün başlayan fuar, akşam sona erecek.

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