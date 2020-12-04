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Kayseri’de ekmeğe zam geldi

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.12.2020 18:56 | Son Güncelleme

Kayseri’de 1,25 TL olan 200 gram ekmek 1,5 TL oldu.Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın internet sitesinde bildirilen Fırın Fiyat Tarifesi’ne göre 1,25 TL olan 200 gram ekmek dün itibariyle 1,50 TL oldu.

Kayseri’de 1,25 TL olan 200 gram ekmek 1,5 TL oldu.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın internet sitesinde bildirilen Fırın Fiyat Tarifesi’ne göre 1,25 TL olan 200 gram ekmek dün itibariyle 1,50 TL oldu. 360 gram ’çifte’ pide ise 2,50 TL iken dün itibariyle 3 TL oldu. Ayrıca; 180 gram pide ekmem 1,50 TL, 120 gram pide sandviç dürüm ekmeği 1 TL, 150 gram lavaş ve dürüm ekmeği 1,50 TL, 300 gram lavaş ve dürüm ekmeği 3 TL, 250 gram kepekli ekmek 2,50 TL, 250 gram tam buğday ekmeği 2,50 TL, 250 gram mısır ekmeği 2,50 TL, 200 gram kıymalı, peynirli, sucuklu pişirme ücreti 2 TL, 400 gram tahinli 5 TL, 400 gram yağlı ekmek 4 TL, küçük güveç pişirme ücreti 10 TL, büyük güveç pişirme ücreti 15 TL olarak belirlendi.
Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası ise konuyla ilgili yine sessiz kalmayı tercih etti.

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Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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