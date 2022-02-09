YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de ele geçirilen 20 kamyonet çalıntı malzeme sahiplerine teslim ediliyor

Kayseri'de ele geçirilen 20 kamyonet çalıntı malzeme sahiplerine teslim ediliyor

09.02.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalıntı bisikletini teslim alan Dilek Nazlı: - "Bisikletimizin peşini biz bırakmıştık ama emniyetimiz bırakmadı. Emniyet çalışanlarına çok teşekkür ediyorum"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda ele geçirilen ve çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 20 kamyonet dolusu malzeme, sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, operasyonda ele geçirilen bisiklet, televizyon, beyaz eşya, bebek arabası ve tekerlekli sandalye gibi yaklaşık 20 kamyonet dolusu malzemeyi emniyet müdürlüğü bahçesinde sahiplerine teslim ediyor. Çalıntı malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu öğrenildi.

Çalıntı bisikletini teslim alan Dilek Nazlı, AA muhabirine, çok mutlu olduğunu söyledi.

Emniyet yetkililerine teşekkür eden Nazlı, "2020 yılının 6. ayında Serçeönü Mahallesi'nde kilitli haldeki bisikletim çalınmıştı. Durumu emniyete bildirdiğimizde bize haber edeceklerini söylemişlerdi. Açıkçası umudumuzu kesmiştik ama bugün eşime telefon geldi. Sağ olsun emniyetimizden yoksa biz umudumuzu kesmiştik. Bisikletimizin peşini biz bırakmıştık ama emniyetimiz bırakmadı. Emniyet çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok iyilerdi." dedi.

Bu arada gözaltına alınan hırsızlık zanlısı E.Y'nin (72) emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Polisin, dün, 10 ekip ve 40 polisin katılımıyla bir kişiye ait 4 depo ve iş yerine düzenlediği operasyonda yaklaşık 20 kamyonet dolusu çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirilmiş, bir şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayserispor "kısa yoldan" Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyorKayserispor "kısa yoldan" Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor
İBB, Süleymaniye'deki yurt inşaatını mühürlediİBB, Süleymaniye'deki yurt inşaatını mühürledi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "BİLSEM" açıklaması:Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "BİLSEM" açıklaması:
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Şubat Çarşamba

İmsak
06:06
Sabah
07:29
Öğle
12:57
İkindi
15:49
Akşam
18:15
Yatsı
19:33

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Çarşamba

Aydemir Eczanesi
Kocasinan
Beyza Eczanesi
Kocasinan
İrfan Eczanesi
Kocasinan
Nalbantoğlu Eczanesi
Melikgazi
Tolga Eczanesi
Kocasinan
Çınar Eczanesi
Kocasinan
Derman Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Siz bu hatayı asla yapmayın! "Utanç verici"

Siz bu hatayı asla yapmayın! "Utanç verici"

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.