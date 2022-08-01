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Kayseri'de elektrikli bisiklet çaldıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı

01.08.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de elektrikli bisiklet çaldıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de elektrikli bisiklet çaldıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşanan elektrikli bisiklet hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda yapılan operasyonda Y.K, M.A, M.G. ve V.D'yi gözaltına aldı.

V.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerin sorgu işlemleri sürüyor.

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