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Kayseri'de eşi ile üvey kızını öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

07.01.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de eşi ile üvey kızını öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de eşi ile 2 yaşındaki üvey kızını bıçakla öldürüp intihar girişiminde bulunan şüpheli tedavisinin ardından tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir apartmanda eşi Hörmet D. (20) ile 2 yaşındaki üvey kızını bıçakla öldürüp intihar girişiminde bulunan Kaya D. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı hakimlikçe tutuklandı.

Kaya D, 11 Aralık 2021'de tartıştığı karısı Hörmet D'yi ve 2 yaşındaki üvey kızı Yasemin N.S'yi bıçaklayarak öldürmüş, aynı bıçakla intihara kalkışarak ağır yaralanmış ve Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

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