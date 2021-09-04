YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de eşi ve çocuklarını rehin alıp evi yakmaya çalışan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

Kayseri'de eşi ve çocuklarını rehin alıp evi yakmaya çalışan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

04.09.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de eşi ve çocuklarını rehin alıp evi yakmaya çalışan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp benzinle evi yakmak isteyen Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Argıncık Mahallesi 192. Sokak'ta ağabeyi A.A'nın 3 katlı evinde kalan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen M.A, eşi Z.A. ile 3 kız çocuğunu rehin aldı.

M.A'yı ikna edemeyen yakınları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, M.A'nın kapıyı açmaması ve eve benzin dökmesi nedeniyle kapıyı kırarak içeri girdi.

Etkisiz hale getirilen M.A. gözaltına alındı.

Darbedilen Z.A. ve çocukları, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesine götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocasının rızası olmadan yaptığı şey boşanma sebebi sayıldıKocasının rızası olmadan yaptığı şey boşanma sebebi sayıldı
PARTNERHadise'den "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına yanıtHadise'den "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına yanıt
İç Anadolu'da okula uyum haftası başladıİç Anadolu'da okula uyum haftası başladı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 4 Eylül Cumartesi

İmsak
04:37
Sabah
06:03
Öğle
12:42
İkindi
16:20
Akşam
19:12
Yatsı
20:32

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cumartesi

Alparslan Eczane
Kocasinan
Darüşşifa Eczane
Kocasinan
Genç Eczane
Kocasinan
Muhsin Eczane
Melikgazi
Önder Eczane
Melikgazi
Uludağ Eczane
Melikgazi
Yılmaz Eczane
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.