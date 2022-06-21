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Kayseri'de eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı

21.06.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı

Kayseri'de eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi, gözaltına alındı.

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Aşkale Çıkmazı Sokak'taki evde S.A. (68), tartıştığı eşi F.A'yı (55) ekmek bıçağıyla bacaklarından yaraladı.

Yaralı kadın, evden kaçarak komşularından yardım istedi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

F.A, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kayseri'de eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı

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