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Kayseri'de eski eşini bıçakla ağır yaralayan sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası

15.02.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de eski eşini bıçakla ağır yaralayan sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de eski eşini bıçakla ağır yaralayan sanık, "öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından toplam 13 yıl 6 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık R.U. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ise salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanığın "öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık R.U. ise savunmasında, olay günü müşteki eski eşinin iş yerinde makasla kendisine saldırdığını, bu nedenle salladığı bıçak sonucunda yaralandığını öne sürdü.

Mağdurun kendisiyle birlikteyken başkasıyla da ilişkisi olduğunu iddia eden sanık, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık R.U'ya, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl 4 ay, "hakaret" suçundan ise 2 ay 27 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

- Olay

Merkez Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde kuaförlük yapan N.A. (35) ile iş yerine gelen, 9 ay önce boşandığı ve kendisini sürekli rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı R.U. arasında kavga çıkmıştı. Kavgada R.U, 10 yıl evli kaldığı N.A'yı çocuklarının yanında bıçakla yaralamıştı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılmış, şüpheli tutuklanmıştı.

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