Kayseri'de eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de boşandığı eşini tabancayla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Ş.E, maktul N.K'nin babası S.K. ve 2 kızı, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan Ş.E, eski eşini öldürme kastı olmadığını ve yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Müştekiler ise sanığın, maktul N.K'nin kendisini aldattığı yönündeki beyanının iftira olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.E'ye "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde 4 Mart'ta, evine gelen boşandığı eşi Ş.E. tarafından tabancayla yaralanan 3 çocuk annesi N.K. hastanede hayatını kaybetmiş, Ş.E. tutuklanmıştı.

